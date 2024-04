Motorradfahrer prallt in Tübingen gegen geparktes Auto und wird schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 22 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Herrenberger Straße erlitten. Der Biker befuhr gegen 21.30 Uhr die Herrenberger Straße in Fahrtrichtung Schnarrenbergstraße. Im Bereich eines Einkaufsmarkts rutschte das Hinterrad seiner BMW wohl aufgrund eines Fahrfehlers weg. Die Maschine prallte in der Folge gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 8.000 Euro. (pol)