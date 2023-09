Motorradfahrer bei Zwiefalten schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Am Samstagmittag ist um 13.10 Uhr ein Motorradfahrer, der die Landesstraße 245 von Zwiefalten in Richtung Hayingen befuhr, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Während der Unfallaufnahme klagte der 69-jährige BMW-Fahrer über Schmerzen. Eine spätere Untersuchung im Krankenhaus ergab, dass er schwere Verletzungen erlitten hatte und stationär aufgenommen werden musste. Am Motorrad entstand ein Totalschaden von etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (pol)