Motorradfahrer bei Unfall in Reutlingen schwer verletzt

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Rommelsbacher Straße erlitten. Eine 52-Jährige war kurz vor elf Uhr mit einem Audi in Richtung Orschel-Hagen unterwegs. An der Einmündung mit der Frankfurter Straße wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden, 69 Jahre alten Biker. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Mann von seiner Yamaha und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 4.000 Euro geschätzt. Das Motorrad musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (pol)