Mit Lkw zusammengestoßen: Motorradfahrer stirbt bei Albstadt

ALBSTADT. Tödliche Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B463 erlitten. Das berichtet die Polizei. Der 62-Jährige war kurz nach 16.30 Uhr mit einer BMW auf der Bundesstraße von Ebingen herkommend in Richtung Lautlingen unterwegs. Auf einem geraden Streckenabschnitt setzte der Mann zum Überholen eines Pkw an. Während des Überholmanövers kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Lkw MAN eines 37-Jährigen. Dieser hatte vergeblich versucht, mit einer Vollbremsung den Unfall zu vermeiden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Biker noch an der Unfallstelle.

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 16.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen der Balinger Verkehrspolizei wurde ein Sachverständiger eingeschalten. Während der Unfallaufnahme war die B463 bis 21 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. (pol)