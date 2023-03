Mit Klopapier gezündelt: Junge steckt Schultoilette in Reutlingen in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Rauch aus der Jungentoilette in der Sporthalle einer Schule in der Reutlinger Theodor-Heuss-Straße in Hohbuch hat am Mittwochmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Das berichtet die Polizei. Gegen zwölf Uhr bemerkte eine Lehrerin den Rauch aus der Toilette, worauf sie die Feuerwehr alarmierte und begann, die Sporthalle zu räumen.

Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug und 22 Feuerwehrleuten angerückt war, konnte die Flammen rasch löschen. Ein Schüler hatte offenbar zuvor Toilettenpapier in Brand gesteckt, wobei durch die Flammen auch Kunststoffteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (pol)