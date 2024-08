Mit über zwei Promille: Fahrer eines Kleinkraftrads stürzt bei Neuffen mehrfach

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUFFEN. Ein mutmaßlich betrunkener Lenker eines Kleinkraftrads der Marke Piaggio ist am frühen Sonntagmorgen mehrfach zu Sturz gekommen. Das berichtet die Polizei. Der 66-Jährige befuhr nach Zeugenangaben gegen 00.45 Uhr die Landesstraße 1210 von Neuffen in Richtung Beuren, wobei er infolge seiner erheblichen Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Graben stürzte. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort und kam hierbei zwei weitere Male zu Fall, wobei er sich glücklicherweise nicht verletzte.

Eine bereits verständigte Streifenwagenbesatzung konnte den Mann schließlich an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb bei dem 66-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt wurde und er seinen Führerschein abgeben musste. Ein Schaden an dem Kleinkraftrad entstand nicht. (pol)