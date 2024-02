Mindestens elf Autos in Reutlingen mutwillig beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mindestens elf Pkw sind am frühen Samstagmorgen in der Brahmsstraße durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt worden. Gegen 4 Uhr konnten die Personen in der Brahmsstraße dabei beobachtet werden, wie sie mittels eines spitzen Gegenstands den Lack mehrerer Pkw zerkratzten und gegen die Außenspiegel traten.

Anschließend liefen sie in Richtung Königsträßle. Folgende Täterbeschreibung liegt der Polizei bislang vor: Beide sind schlank, 20 bis 30 Jahre alt und 170 Zentimeter bis 175 Zentimeter groß. Einer der Männer war schwarz gekleidet, der Zweite trug einen weißen Kapuzenpullover.

Beim derzeitigen Sachstand wird von einem Gesamtschaden von mindestens 8.500 Euro ausgegangen. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 mit dem Polizeirevier Reutlingen in Verbindung zu setzen. (pol)