Millionenschaden bei Großbrand auf der Haid

Die Löscharbeiten am Gebäude der Firma Roll laufen seit dem frühen Morgen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN-HAID. Gegen 6 Uhr am Morgen ist in einer Fabrikhalle der Maschinenbaufirma Roll auf der Haid ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell aus. Die Feuerwehr ist in einem Großeinsatz, der immer noch läuft. Mindestens 100 Kräfte sind im Einsatz. Mittlerweile konnten sie die Flammen eindämmen.

Zwischenzeitlich war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Von oben sollte sich ein Überblick verschafft werden, inwieweit sich die Flammen ausbreiten.

Das Gebäude ist nach GEA-Informationen erst vor kurzer Zeit gebaut worden und recht neu. Über die Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt. Ein Polizeisprecher hat dem GEA gesagt: »Man kann bereits jetzt von einem Millionenschaden ausgehen.« (GEA)