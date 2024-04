Nach Einbruch in Kleinengstinger Recyclinghof: Polizei sucht gelben Lkw

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Nach dem Einbruch auf das Gelände eines Recyclinghofs in der Daimlerstraße in Kleinengstingen sucht die Polizei nach einem gelben Lkw. Wie bereits berichtet, verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bislang mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf das Gelände und entwendeten Metallabfälle in fünfstelligem Wert. Ersten Erkenntnissen nach dürften sie zum Abtransport einen gelben 7,5-Tonnen-Kasten-Lkw mit Berliner Zulassung verwendet haben. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Unter Telefon 07121/942-3333 werden sachdienliche Hinweise zu dem auffälligen Fahrzeug, das möglicherweise Zeugen in den vergangenen Tagen in Engstingen oder Umgebung aufgefallen war, erbeten. (pol)