Mehrere Leichtverletzte - Unfall bei Engstingen

ENGSTINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 312 sind mehrere Personen verletzt worden. Gegen 8.20 Uhr befuhr eine 44 Jahre alte Frau mit einem Opel die Bundesstraße von Bernloch herkommend in Richtung Engstingen. Aus noch unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Wagen etwa 500 Meter vor dem Ortseingang zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Nissan einer 36-Jährigen. Durch den Zusammenstoß geriet der Nissan ins Schleudern und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der Opel wiederum wurde abgewiesen und stieß mit dem BMW eines 56-Jährigen zusammen, der hinter dem Nissan unterwegs war.

Während der BMW im Böschungsbereich zum Stillstand kam, kollidierte der Opel abschließend noch mit einem Peugeot, der von einem 44-Jährigen gelenkt wurde. Auch der Peugeot sowie der Opel blieben schließlich in den Böschungen stehen.

Bis auf den 44-Jährigen, der offenbar keine Blessuren davontrug, wurden alle Beteiligten nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf circa 49.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie zur Reinigung der Fahrbahn war die B 312 für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)