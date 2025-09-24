Metzingen: Polizisten befreien in Auto eingeschlossenen Hund

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Einem eingesperrten Hund ist eine Polizeistreife am Dienstagabend zu Hilfe geeilt. Ein Fahrzeugbesitzer hatte gegen 21.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Auchtertstraße den Hund eines Angehörigen versehentlich im Pkw eingeschlossen, berichtet die Polizei. Nachdem im Anschluss der Schlüssel des Ford trotz intensiver Suche nicht mehr aufzufinden war, riefen die sich sorgenden Pkw- und Hundebesitzer die Polizei um Hilfe. Da keine andere, kurzfristige Möglichkeit zum Öffnen des Pkw bestand, mussten die Beamten eine Fahrzeugscheibe einschlagen und konnten so letztlich das Tier unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien und wohlbehalten dem glücklichen Besitzer übergeben. (pol)