MÜNSINGEN. Am Donnerstag, zwischen Mitternacht und sechs Uhr, hat ein Unbekannter einen auf einem Stellplatz im Münsinger Fliederweg geparkten Mercedes AMG GLC in Schwarz entwendet. An dem Fahrzeug im Wert von etwa 50.000 Euro waren die amtlichen Kennzeichen RT-MI 303 angebracht. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0738193640 um Zeugenhinweise. (pol)