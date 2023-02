Mehrfamilienhaus in Reutlingen wegen Gasgeruch geräumt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein auffälliger Geruch in einem Mehrfamilienhaus in Reutlingen hat am Sonntagabend zu einem Einsatz der Rettungskräfte geführt, berichtet die Polizei. Gegen 19 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines mutmaßlichen Gasaustrittes zu dem Gebäude in der Kaiserstraße gerufen. Nachdem alle Bewohner das Haus verlassen hatten, wurde der Ursprung des Geruchs untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Gasaustritt, sondern vermutlich um einen technischen Defekt an einem Stromkabel handelte, durch den ein ähnlicher Geruch freigesetzt wurde. Gegen 21.30 Uhr konnten die Bewohner wieder in das Gebäude. Während des Einsatzes mussten die Kaiserstraße und die Aulberstraße zeitweise gesperrt werden. (pol)