Mehrfach gebremst und beschleunigt: Sportwagenfahrer bedrängen Autofahrerin auf B28 bei Tübingen

REUTLINGEN. Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagvormittag auf der B28 ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei in Tübingen. Die Polizei berichtet: Gegen 11.20 Uhr wurden der Polizei drei Sportwagenfahrer gemeldet, die auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs waren und bis zur Ausfahrt nach Rottenburg, wie bisher bekannt, mindestens eine Verkehrsteilnehmerin genötigt haben sollen. Die derzeit unbekannten Fahrer hupten, bremsten und beschleunigten offenbar mehrfach ihre Fahrzeuge ohne ersichtlichen Grund. Zeugen, aber auch mögliche weitere Geschädigte werden nun gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden.