Mehrere Verletzte bei Unfall auf B28 zwischen Rottenburg und Tübingen

TÜBINGEN/ROTTENBURG. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B28 zwischen Rottenburg und Tübingen sind nach ersten Erkenntnissen des Reutlinger Polizeipräsidiums mehrere Menschen verletzt worden. Zu dem Unfall war es gekommen, als eine Motorradfahrerin nach rechts von der B28 abfahren wollte. Dann war es offenbar zu Zusammenstößen gekommen. In der Folge mussten die Verletzten in Kliniken gebracht werden. Es kam zu einem Rückstau in Richtung Rottenburg. Die Unfallstelle ist seit 9:30 Uhr geräumt. Weitere Einzelheiten folgen. (GEA)