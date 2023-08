Mehrere Sachbeschädigungen in Metzingen: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Das Polizeirevier Metzingen sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten zu einer Serie von Sachbeschädigungen, die am vergangenen Wochenende an Glasscheiben von öffentlichen Gebäuden und Fahrzeugen begangen wurden. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 9.50 Uhr, wurde an mindestens sieben Örtlichkeiten ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 9.000 Euro angerichtet.

Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen möglicherweise mit einem Notfallhammer kleine Löcher in Scheiben der Öschhalle, des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, des Eduard-Kahl-Bads sowie der Uhlandschule im Stadtteil Neuhausen. Weiterhin wurden Schäden an einer Schautafel vor der Bonifatius-Kirche und an einem Bagger in der Paul-Lechler-Straße sowie einem Linienbus in der Klosterstraße festgestellt. Hinweise werden unter Telefon 07123/924-0 erbeten. (pol)