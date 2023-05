Mehrere Platzverweise bei der Sonnenbühler Bärenhöhle ausgesprochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Mehrere Platzverweise musste die Polizei am Donnerstagabend bei einem Fest an der Bärenhöhle aussprechen. Gegen 18.10 Uhr wurde die Polizei verständigt, nachdem es dort innerhalb einer 16-köpfige Besuchergruppe offenbar zu einem verbalen Streit gekommen war. Dabei sollen auch Flaschen und Gläser zu Bruch gegangen sein. Da die augenscheinlich betrunkenen Personen im Alter zwischen 19 und 29 Jahren auch in Gegenwart der eigesetzten Beamten herumgrölten und Gläser zerschlugen, wurde ihnen ein Platzverweis für das Festgelände erteilt. Diesem kamen sie nur widerwillig nach. Im Zuge des Einsatzes kam es aus der Gruppe heraus zu Beleidigungen gegen die eingesetzten Kräfte. Das Polizeirevier Pfullingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (pol)