Mehrere Mülltonnen in Reutlingen angezündet

REUTLINGEN. Zum Brand mehrerer Mülltonnen sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen in die Theodor-Heuss-Straße in Reutlingen ausgerückt. Gegen 1.40 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei, nach dem der Brand einer Mülltonne vor einem Mülltonnenunterstand entdeckt wurde. Das berichtet die Polizei.

Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sieben Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatte der Brand bereits auf zwei danebenstehende Mülltonnen übergegriffen und auch die Außenwand des Unterstandes in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)