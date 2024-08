Mehrere Leuchten auf Schulgelände in Frickenhausen zerstört

Bitte aktivieren Sie Javascript

FRICKENHAUSEN. Ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Schulzentrums in der Dr.-Adenauer-Straße in Frickenhausen angerichtet. Das berichtet die Polizei. In der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, sieben Uhr, beschädigten die Unbekannten vier Bodenleuchten, die sich entlang eines Fußwegs durch das Gelände befanden, in dem sie diese zerstörten oder komplett aus der Bodenverankerung rissen. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)