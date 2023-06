Mehrere Einbrüche in der Tübinger Weststadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In zwei Bäckereien und einen Dachdeckerbetrieb in der Tübinger Weststadt sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen, teilte die Polizei mit. Die Polizei wurde am Freitagmorgen, gegen 5.45 Uhr, in die Sindelfinger Straße gerufen, nachdem in einer dortigen Bäckerei ein Einbruch festgestellt worden war. Ein Unbekannter war gewaltsam über eine Tür in den Verkaufsraum gelangt und hatte den verbauten Tresor samt Inhalt entwendet. Noch während der polizeilichen Aufnahme wurde ein weiterer Einbruch in einen neben der Bäckerei befindlichen Dachdeckerbetrieb gemeldet. Hier hatte der Einbrecher ein Tor beschädigt und war dadurch in die Fahrzeughalle gelangt.

Dort stieß er auf eine Kasse und einen Geldbeutel, die er mitgehen ließ. Ohne Beute blieb der Täter bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale im Hagellocher Weg. Zwischen 20 Uhr und sechs Uhr verschaffte er sich gewaltsam über eine Schiebetür Zutritt zum Gebäude. Darin machte er sich ebenfalls an einem Tresor zu schaffen, an dem er scheiterte. Das Polizeirevier Tübingen geht von einem Zusammenhang der drei Fälle aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen gesehen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 070719728660 zu melden. (pol)