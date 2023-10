Medizinischer Notfall am Steuer: Unfall bei Unterhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Ein Verkehrsunfall hat am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Strecke zwischen Reutlingen und Lichtenstein geführt. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer fuhr von Pfullingen auf der B 312 Richtung Lichtenstein-Unterhausen.

Am dortigen Ortsbeginn kam er, mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache, teilweise von der Fahrbahn ab und fuhr letztlich auf einen vor ihm fahrenden VW Golf auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Der 53-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der BMW musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme kam es während des Feierabendverkehrs zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (pol)