Maschine im Gewerbegebiet Gürst in Zwiefalten brennt

ZWIEFALTEN. Schnell war am Dienstagmorgen der Einsatz im Gewerbegebiet Gürst in Zwiefalten-Gauingen an der Bundesstraße 312 vorbei, wo die Zwiefalter Feuerwehr eine mobile Absauganlage für Holzbearbeitungsmaschinen löschen musste. Zuerst wurde das Feuer, das um 11.16 Uhr gemeldet wurde, an der Maschine in der Halle bekämpft, bevor sie ins Freie geschoben wurde, wo vollends abgelöscht wurde, informierte Gesamtkommandant Markus Ott. Dem Vernehmen nach gab es keine Verletzte. (lejo)