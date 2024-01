Mann wirft in Tübingen Weihnachtsbaum aus dem Fenster und trifft fast einen Passanten

Ein Tannenbaum liegt an einer Straße.

TÜBINGEN. Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 60-jähriger Tübinger am Freitagabend, nachdem er beinahe durch einen aus dem Fenster geworfenen Weihnachtsbaum getroffen wurde. Das berichtet die Polizei. Der 60-Jährige verließ gegen 19.20 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Aixer Straße als in unmittelbarer Nähe ein etwa 1,80 Meter großer Weihnachtsbaum auf dem Boden aufschlug. Der bereits abgeschmückte Baum war durch einen 68-jährigen Hausbewohner augenscheinlich unbedacht aus einem Fenster im vierten Stock geworfen worden.

Hierbei hatte der Baumbesitzer augenscheinlich einer schwedischen Tradition folgen wollen. Offensichtlich war er sich jedoch der hiermit verbundenen Gefahren nicht bewusst. Eine Streife des Polizeireviers Tübingen konnten beide Beteiligten des aus der misslungenen Baumentsorgung entstandenen Streitgesprächs beruhigen. Der erschrockene Fußgänger kam letztlich mit dem Schrecken und der 68-Jahre alte Baumbesitzer mit einem belehrenden Gespräch davon - ganz nach dem Motto - nochmal »knut« gegangen. (pol)