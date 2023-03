Mann verliert in Reutlingen Kontrolle über Auto - Zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Verkehrsunfall mit Personen- und beträchtlichem Sachschaden hat sich am Montagnachmittag auf der Werastraße in Reutlingen ereignet, berichtet die Polizei. Gegen 15.40 Uhr war dort ein 48 Jahre alter Mann mit einem Mercedes in Richtung Steinenbergstraße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor er dort aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über den Wagen und fuhr auf einen VW einer 57-Jährigen auf.

Der VW wurde dadurch nach rechts abgewiesen und kam halbseitig auf dem Gehweg zum Stehen. Der Mercedes hingegen fuhr weiter, kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte unmittelbar vor der Einmündung der Nelkenstraße gegen ein Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf querte der Pkw die Nelkenstraße und kollidierte danach mit einer Gartenmauer.

Bei dem Unfall erlitt der 87 Jahre alte Beifahrer im VW nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der 48-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht.

Insgesamt dürfte sich der Sachschaden an den beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, auf circa 45.000 Euro belaufen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)