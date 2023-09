Mann rutscht in Mittelstadt die Böschung Richtung Neckar hinunter

Bitte aktivieren Sie Javascript

MITTELSTADT. Am Sonntag kurz nach 03.30 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer verletzten Person nach Mittelstadt angefordert. Ein 41-jähriger Mann war zusammen mit einem Bekannten auf dem Fußweg rechts des Neckars von Mittelstadt in Richtung Neckartenzlingen unterwegs, als er die Böschung in Richtung Neckar hinunter abrutschte und sich verletzte. Aufgrund des unwegsamen Geländes und da der Verletzte zwar gehört, aber nicht lokalisiert werden konnte, waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Reutlingen mit der Höhenrettungsgruppe sowie die Bergwacht im Einsatz. Letztlich wurde er im Bereich des Klärwerks auf der gegenüberliegenden Seite des Neckars aufgefunden und vom Rettungsdienst versorgt. Er konnte sich am rechten Neckarufer nicht mehr halten und war deshalb auf die gegenüberliegende Seite geschwommen. (pol)