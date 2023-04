Mann prügelt in Reutlinger Gaststätte auf Wirt ein und greift Polizisten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 44-Jähriger entgegen, der nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Reutlingen zudem die eingesetzten Polizeibeamten tätlich angegriffen und beleidigt hat, wie die Polizei berichtet. Am Freitagabend gegen 19.40 Uhr wurde eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in einer Gaststätte in der Oberen Gerberstraße gemeldet. Wie sich nach dem Eintreffen zweier Streifenwagenbesatzungen herausstellte, war der 44-Jährige mit dem 45-jährigen Wirt in Streit geraten und schlug diesen.

In diese Auseinandersetzung mischten sich weitere Gäste ein, wonach sich das Geschehen nach draußen verlagerte. Dort konnte der 44-Jährige in Gewahrsam genommen werden, woraufhin er sich zunächst wieder beruhigte. Während der Sachverhaltsaufnahme versuchte er plötzlich nach einem eingesetzten Polizeibeamten zu schlagen, weshalb er zur Dienststelle verbracht wurde. Auf der Fahrt dorthin beleidigte er die Beamten aufs Übelste. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. (pol)