Mann onaniert in Tübingen vor Mutter mit Kindern

TÜBINGEN. Ein 39-Jähriger soll sich am Montagnachmittag in der Tübinger Neckargasse selbst befriedigt haben. Gegen 15.40 Uhr bemerkte eine Zeugin in Begleitung ihrer Kinder, wie der Mann in der Hose offenbar onanierte und forderte ihn auf, dies zu unterlassen. Das berichtet die Polizei. Als der Mann dem nicht nachkam, verständigte die Frau die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und nahmen ihn vorübergehend fest. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)