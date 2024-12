Mann in Rommelsbach von Schreckschusswaffe und Pfefferspray verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN Am Freitagabend ist es im Bereich des Kreisverkehrs Mähderstraße/Württemberger Straße in Reutlingen-Rommelsbach zu einem Vorfall mit einer Schreckschusswaffe gekommen. Das berichtet die Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen ging ein 20-Jähriger gegen 19.10 Uhr zu Fuß in Richtung eines dortigen Einkaufsmarktes, als er auf eine bislang unbekannte männliche Person traf. Die Person zog in der Folge eine Schreckschusswaffe und schoss aus bislang ungeklärter Ursache auf den 20-Jährigen. Des Weiteren wurde er von dem Unbekannten mit einem Reizstoff besprüht.

Er verletzte sich hierbei leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter, von dem keine detaillierte Personenbeschreibung vorliegt, flüchtete nach der Tat die Mähderstraße in Richtung Egertstraße entlang. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Reutlingen unter 07121/942-3333 in Verbindung zu setzten.