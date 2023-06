Mann in psychischem Ausnahmezustand löst einen Großeinsatz in Tübingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann musste laut Polizei am Dienstag in eine Klinik eingeliefert werden. Der über 60 Jahre alte Mann bedrohte kurz vor 17 Uhr zunächst einen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in der Sieben-Höfe-Straße in Derendingen. Anschließend zog er sich in seine Wohnung zurück. Nachdem er sich weigerte die Türe zu öffnen und damit drohte, auf Einsatzkräfte loszugehen, wurde die Wohnung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz betreten. Der polizeibekannte Mann konnte unverletzt in Gewahrsam genommen und in die Klinik gebracht werden. (pol)