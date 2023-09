Mann besprüht in Tübingen zwei Bekannte mit Pfefferspray - Hintergrund unklar

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei Männer sind am Dienstagabend im Park am Anlagensee mit Pfefferspray besprüht worden. Der 37-Jährige und sein 26 Jahre alter Begleiter hielten sich kurz vor 20 Uhr im Bereich einer Parkbank bei einem dortigen Denkmal auf, als sie von einem flüchtig Bekannten offenbar unvermittelt mit Pfefferspray besprüht wurden. Der Verdächtige flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Uhlandstraße.

Der Rettungsdienst versorgte die Augenreizungen der beiden Geschädigten vor Ort. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (pol)