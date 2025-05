Mann bei Auseinandersetzung in Tübingen leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag vor einem Fast-Food Restaurant in der Tübinger Innenstadt leicht verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr waren ein zunächst unbekannter Mann mit einem 28-Jährigen auf dem Europaplatz in Streit geraten. Im weiteren Verlauf wurde dieser von seinem Kontrahenten mit einem Messer leicht an der Hand verletzt.

Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Täter entfernt, konnte von den Beamten jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Bei dem 44 Jahre alten Tatverdächtigen konnten zwei Messer aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen ihn wurde in Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der verletzte 28-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. (pol)