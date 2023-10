Mann befriedigt sich in Reutlinger Schwimmbad - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unbekannter hat sich am Donnerstagnachmittag in einem Schwimmbad in der Albstraße selbst befriedigt. Nach aktuellem Kenntnisstand hielt sich der Mann im FKK-Bereich in einem Whirlpool auf und onanierte, worauf gegen 17.20 Uhr die Polizei verständigt wurde. Der Täter ist circa 60 bis 65 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und schlank. Er trug zur Tatzeit einen dunklen, dichten Schnauzbart und hat dunkle Haare sowie eine auffällige, zum Teil weiße Brustbehaarung.

Außerdem ging er in gebeugter Haltung. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)