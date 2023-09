Mülltonnen brennen in der Altstadt von Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Montagnachmittag in die Innenstadt von Bad Urach ausgerückt. Zuvor, gegen 17.15 Uhr, war der Polizei über Notruf ein Brand an einem Wohnhaus in der Straße Altstadt gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten in einem Hinterhof mehrere Mülltonnen aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen.

Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Dennoch wurden auch die Fassade des Gebäudes sowie ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte der Sachschaden mehrere tausend Euro betragen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (pol)