Mülltonne brennt in Bad Urach: Zeugen gesucht

BAD URACH. Zum Brand einer Mülltonne sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Donnerstag in die Stuttgarter Straße ausgerückt. Dort war kurz vor 0.30 Uhr die in Flammen stehende, zur Abholung bereitgestellte Tonne gemeldet worden. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den die Mülltonne stark beschädigt wurde. Gefahr für umliegende Gebäude oder Gegenstände bestand nicht.

Zeugenangaben zufolge war kurz vor Ausbruch des Feuers aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus etwas in die Tonne geworfen worden. Inwieweit ein im Zuge der eingeleiteten Fahndung kontrolliertes Trio möglicherweise beteiligt sein könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Bad Urach. (pol)