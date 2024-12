Männer geraten in Tübingen aneinander

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt gegen insgesamt vier Personen, die am Freitagabend miteinander in einen Streit geraten sind. Gegen 21.30 Uhr kam es zwischen drei Männern im Alter von 19, 21 und 28 Jahren und einem ebenfalls 19-Jährigen in der Karlstraße auf Höhe eines Imbisses aus bislang unbekannter Grund zu einem Konflikt, in dessen Verlauf sie aufeinander einschlugen.

Der 19-Jährige flüchtete anschließend zum Bundespolizeirevier am Bahnhof, wobei er von dem Trio verfolgt wurde. Die 21- und 28-jährigen Tatverdächtigen konnten dort von Bundespolizisten vorläufig festgenommen werden. Der Jüngste aus der Gruppe wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch eine Streife des Polizeireviers Tübingen angetroffen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer. Ob dieses, wie von Zeugen vor Ort berichtet, bei dem Vorfall auch eingesetzt wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Keiner der Männer wurde nennenswert verletzt. (pol)