Lautstarker Streit in Reutlinger Altstadt: Beteiligter trägt großes Messer bei sich

REUTLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen mehreren in Gänze noch unbekannten Beteiligten am Donnerstagnachmittag in der Reutlinger Innenstadt. Das berichtet die Polizei. Gegen 16.15 Uhr wurde der aggressiv geführte Streit im Bereich Wilhelmstraße / Weingärtnerstraße / Lindenstraße der Polizei über Notruf gemeldet. Da einer der Kontrahenten offenbar eine Art großes Messer bei sich trug, rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen in die Fußgängerzone aus. Noch vor dem Eintreffen der Beamten waren alle Beteiligten in Richtung Stadthalle geflüchtet. Meldungen über Verletzte sind nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und Involvierten aufgenommen. (pol)