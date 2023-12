Ladendiebe in Metzinger Outletcity auf frischer Tat ertappt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Auf frischer Tat erwischt wurden fünf Ladendiebe am Samstagnachmittag in der Outlet City. Die fünf Täter im Alter zwischen 20 und 24 Jahren entwendeten aus verschiedenen Geschäften mehrere Artikel im Wert von mehreren hundert Euro, berichtet die Polizei.

Während der polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass zumindest zwei der Täter bereits zuvor am Bahnhof in Metzingen aufgefallen und dort an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen waren. Hier hatten sie aus unbekannten Gründen auf einen 48-jährigen Mitfahrer im Zug eingeschlagen. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Tatbeteiligung bei dem Diebstahl wurden durch das Polizeirevier Metzingen übernommen. (pol)