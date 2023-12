Ladendieb schreit in Reutlinger Supermarkt herum und bedroht Mitarbeiter mit Flasche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Mittwochabend gegen einen 46-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 19 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Emil-Adolff-Straße diverse Alkoholika entwendet zu haben, berichtet die Polizei. Nachdem er nach dem Kassenbereich von einem Mitarbeiter des Marktes angesprochen worden war, soll der 46-Jährige um sich geschrien und im weiteren Verlauf mit einer Flasche gedroht haben.

Beim anschließenden Gerangel mit weiteren Mitarbeitern wurde nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch niemand verletzt. Von den hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der Tatverdächtige später in eine Fachklinik gebracht. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (pol)