Lösungsmittel ausgelaufen: Firma in Bad Urach evakuiert

BAD URACH. Ausgelaufenes Lösungsmittel auf dem Gelände einer Firma in der Stuttgarter Straße in Bad Urach hat am frühen Montagmorgen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Laut Polizei war gegen 4.10 Uhr vermutlich beim Befüllen eines Containers mutmaßliches Gefahrgut ausgelaufen, sodass die Mitarbeiter der Firma vorsorglich evakuiert werden mussten. Nachdem die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort war, das Mittel professionell abtransportiert und die betroffenen Räumlichkeiten gelüftet hatte, konnte der Betrieb in der Firma wieder aufgenommen werden. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. (pol)