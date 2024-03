Kontrolle in Tübingen: Viele Autofahrer nicht angeschnallt oder am Handy

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zahlreiche Verstöße gegen die Gurtpflicht und das Verbot der Handynutzung mussten Beamte des Polizeireviers Tübingen in nicht einmal einer Stunde feststellen. Zwischen 16.35 Uhr und 17.25 Uhr kontrollierten die Beamten am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Mathildenstraße den Verkehr in Richtung Stuttgart. Dabei mussten sie acht Fahrzeuginsassen feststellen, die ohne Sicherheitsgurt unterwegs waren. Alle wurden mit einer Verwarnung in Höhe von 30 Euro beanstandet. Deutlich teurer wird es für zehn Fahrzeugführer, die ihre Hände nicht vom Handy lassen konnten. Sie sehen nun einer Bußgeldanzeige in Höhe von mindestens 100 Euro und einem Punkt in Flensburg entgegen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (pol)