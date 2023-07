Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagmorgen, gegen 7.10 Uhr, in die Schwärzlocher Straße ausgerückt. In einem dortigen Schopf hatte ein Kompressor, wohl aufgrund eines Kurzschlusses, Feuer gefangen, was zu einer entsprechenden Rauchentwicklung führte. Ein Zeuge, der die Situation bemerkte, löschte die Flammen ab, sodass ein weiteres Ausbreiten verhindert wurde. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (pol)