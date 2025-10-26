Kollision: Fahrer kommt bei Rommelsbach von Fahrspur ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROMMELSBACH. Am Samstagnachmittag ist es zwischen Rommelsbach und Metzingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw gekommen. Gegen 14.20 Uhr befuhr ein 52-Jähriger in seinem Toyota Yaris die Landesstraße 378a von Metzingen kommend in Richtung Rommelsbach. Auf Höhe der Einmündung, die nach Sondelfingen führt, kam der 52-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab. Im Einmündungsbereich kollidierte er zunächst mit dem Dacia Sandero eines 70-jährigen Mannes. Anschließend fuhr der Toyota über eine Verkehrsinsel und kam nach circa 100 Metern auf einer Grünfläche zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Toyota so stark beschädigt, dass die Fahrbahn und auch die Grünfläche mit einem nicht unerheblichen Anteil Betriebsstoffen verunreinigt wurden. Zur Reinigung der Fahrbahn und der Grünfläche war neben der Feuerwehr mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften auch die Straßenmeisterei sowie ein Vertreter des

Umweltschutzamtes vor Ort. Der 52-Jährige sowie die 69-jährige Beifahrerin im Dacia wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Toyota-Fahrer wurde mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge, an denen ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Flurschadens kann noch nicht beziffert werden. (pol)