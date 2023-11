Kokain gefunden: Zeugen nach Unfallflucht in Pfullingen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Einer ganzen Reihe an Anzeigen sieht ein Pkw-Lenker entgegen, der am Montagabend betrunken und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehend eine Unfallflucht in einem nicht zugelassenen Fahrzeug begangen haben soll. Ein 18-Jähriger war gegen 20.40 Uhr mit einem Audi am Ortsbeginn Pfullingen auf der Marktstraße unterwegs und wollte nach links auf das Gelände eines Schnellrestaurants abbiegen. Ein nachfolgender VW-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr mit dem Passat auf den A3 auf. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher anschließend in Richtung Stadtmitte davon.

Der 18-Jährige folgte ihm zunächst, musste aber anhalten, da der Flüchtende über eine rote Ampel fuhr. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der VW Passat kurz vor 21 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Albstraße in Reutlingen angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31 Jahre alte Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Mann auch unter Drogeneinfluss stand. Da bei ihm eine Plombe mit Kokain aufgefunden werden konnte, wurden Rauschgiftspürhunde hinzugezogen. Diese fanden in unmittelbarer Nähe des Pkw weiteres Rauschgift, das der Fahrer vermutlich kurz zuvor weggeworfen hatte.

Kein echtes Kennzeichen

Ermittlungen ergaben weiterhin, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der Wagen nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen war, wurde er sichergestellt. Entsprechende Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen sucht unter Telefon 07121/9918-0 nach Verkehrsteilnehmern, die durch die riskante Fahrweise des 31-Jährigen mit dem dunklen VW Passat mit CW-Kennzeichen gefährdet wurden. (pol)