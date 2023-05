Kleinlaster stößt in Betzingen mit Golf zusammen: 10.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Zeppelinstraße ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr fuhr ein 44 Jahre alter Mann mit seinem Kleinlaster Multicar der Firma Hako dort und missachtete an der Kreuzung mit der Rosenstraße die Vorfahrt der von rechts kommenden 51-jährigen Golflenkerin. Sie wurde nach der Kollision vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Golf musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (pol)