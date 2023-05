Kind in Reutlingen von Auto angefahren und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Sonntagnachmittag ist es gegen 17.30 Uhr in Reutlingen zu einem Unfall zwischen einem Kind und einem PKW gekommen. Das berichtet die Polizei. Der 77-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr die Stadtbachstraße in Richtung Untere Gerberstraße mit geringer Geschwindigkeit. Ein vierjähriges Kind, welches zwischen den geparkten Fahrzeugen hervorlief, wurde seitlich von dem PKW erfasst und leicht verletzt. Das Kind wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.