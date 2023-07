Kinder in Tübingen mit Softair-Pistole beschossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei in Tübingen seit Dienstagmittag gegen einen Jugendlichen und drei Heranwachsende. Den Männern wird zur Last gelegt, gegen 12.30 Uhr in der Hirschauer Straße einen 14-Jährigen und seinen 13-jährigen Freund auf der Straße durch einen Schuss aus einer Softair-Waffe leicht verletzt zu haben.

Ein Angehöriger der beiden hatte daraufhin das Polizeirevier Tübingen verständigt. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen konnte in der Folge von den entsandten Beamten vor Ort angetroffen werden. Die äußerst aggressiven Personen beleidigten die eingesetzten Beamten und griffen einen 37-jährigen Beamten tätlich an, sodass sie teilweise zu Boden gebracht und ihnen Handschließen angelegt werden mussten.

Sowohl der 15-Jährige als auch der Beamte wurden hierbei leicht verletzt. Der Polizist konnte seinen Dienst fortführen. Die mutmaßlich verwendete Softair-Pistole wurde sichergestellt und die Tatverdächtigen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Männer sehen nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen.