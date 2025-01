Kinder bauen Schneemann an den Gleisen am Bahnhof Gingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GINGEN AN DER FILS. Gegen 21 Uhr am Dienstagabend meldete ein Triebfahrzeugführer der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, dass er im Bereich des Bahnhofs Gingen an der Fils im Kreis Göppingen ein Hindernis überfahren und daraufhin eine Schnellbremsung eingeleitet habe. Durch die eingesetzten Beamten der Bundes- und Landespolizei wurden am Tatort mehrere große Schneekugeln im Gleisbereich festgestellt. Zudem teilte ein Zeuge mit, dass Kinder einen Schneemann im Gleisbereich gebaut hätten. Die Kinder konnten vor Ort jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Durch den Aufprall kam es zu keinem Schaden am betroffenen Zug. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gleisabschnitt für den Bahnverkehr gesperrt. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. (pol)