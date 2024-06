Kind wird in Metzingen von Auto erfasst und leicht verletzt

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße in Halle/Saale.

METZINGEN. Leicht verletzt wurde ein zehnjähriger Junge, der am Donnerstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, mit seinem Kinderfahrrad zwischen parkenden Autos hindurch die Maurenstraße überqueren wollte. Ein 43-Jähriger, der mit seinem VW Touran auf der Maurenstraße in Richtung Heerstraße unterwegs war, hatte trotz seiner geringen Geschwindigkeit keinerlei Chancen mehr, seinen Wagen rechtzeitig zum Stehen zu bringen, sodass es zur Kollision kam. Das Kind konnte nach einer Untersuchung und ambulanten Behandlung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst nach Hause entlassen werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 1.700 Euro geschätzt. (pol)