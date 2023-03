Kind in Bempflingen von Autofahrer angesprochen - Polizei warnt vor Panikmache

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEMPFLINGEN. Derzeit werden Informationen verbreitet, wonach in Bempflingen und Umgebung unbekannte Männer aus Fahrzeugen heraus Kinder angesprochen und mit Süßigkeiten und Kuscheltieren angelockt haben sollen, berichtet die Polizei. Den derzeitigen, polizeilichen Ermittlungen zufolge soll am Dienstagmittag ein Neunjähriger auf dem Nachhauseweg von der Schule von einem etwa 60-jährigen Autofahrer angesprochen worden sein. Dem Jungen wurde offenbar angeboten, ihn nach Hause zu fahren. Dies lehnte das Kind ab, worauf der Unbekannte seine Fahrt fortsetzte. Zu weiteren Handlungen, irgendwelchen Übergriffen oder Straftaten seitens des Autofahrers kam es nicht. Kuscheltiere oder Süßigkeiten wurden ebenso nicht angeboten.

Auch wenn der Hintergrund des Ansprechens im vorliegenden Fall bisher noch nicht abschließend geklärt werden konnte, so ist ein harmloser Hintergrund nicht auszuschließen. So haben zum Beispiel Ermittlungen zu einer Meldung Ende Februar in Plochingen ergeben, dass dort ein Mann Kindern tatsächlich Schokolade übergeben hatte - aber im Beisein des Vaters der Kinder. Dennoch nimmt die Polizei solche Hinweise sehr ernst und geht diesen nach, warnt aber auch vor Panik, die durch die Verbreitung von ungeprüften Sachverhalten bspw. über WhatsApp-Gruppen entstehen kann.

Oft kommt es im Nachgang einer derartigen Meldung zu einem Anschwellen von Hinweisen. Dabei werden auch Abläufe geschildert, die von anderen Ereignissen, Ängsten und der Fantasie von Kindern beeinflusst sind und sich oft nicht bewahrheiten. Im vorliegenden Fall steht der Polizeiposten Neckartenzlingen in engem Austausch mit der Schule sowie der Gemeinde Bempflingen. (pol)