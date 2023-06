Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Leichte Verletzungen hat laut Polizei ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Gegen 14 Uhr war der Zehnjährige auf seinem Fahrrad auf der Albrecht-Dürer-Straße unterwegs und fuhr auf den Ford eines 81-Jährigen auf, der angehalten hatte, um nach rechts in eine Tiefgarage einzufahren. Der Junge kam anschließend zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro. (pol)